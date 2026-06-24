Estabilitzen l'incendi a Sant Quirze de Safaja (Barcelona) i aixequen el confinament

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a Sant Quirze de Safaja (Barcelona) sobre les 20.10 d'aquest diumenge.
El cap d'intervenció, Joan Reyes, ha declarat als periodistes que els veïns confinats durant la tarda ja poden sortir de les seves cases.
El foc ha afectat unes 16 hectàrees de bosc i conreu, encara que Reyes ha deixat clar que és una primera estimació.
També ha dit que les flames es van veure afavorides pel vent poc després de declarar-se l'incendi, passat migdia.
Durant la tarda els bombers consideraven preocupant l'últim terç del flanc esquerre del foc i treballaven per evitar que aquest flanc s'obrís més i s'apropés a la població confinada, però eren optimistes si les condicions meteorològiques no canviaven.