AMP.- Estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a Montmaneu (Barcelona)

BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han declarat com a estabilitzat l'incendi que aquest diumenge al migdia migdia ha afectat vegetació agrícola a Montmaneu (Barcelona).
El cos ha afegit que el foc ha generat un focus secundari a uns 300 metres del principal que està sent apagat, segons han informat els Bombers a X.
Els Bombers han treballat amb els agricultors de la zona per apagar les flames, que han afectat camps agrícoles.
En total, s'han desplegat 9 mitjans terrestres i 3 aeris després de rebre un avís a les 12.50.
El foc ha afectat un camp de rostolls i hauria cremat un tros de massa forestal en obrir-se pel flanc esquerre, han detallat.