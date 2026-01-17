AMP.- Estabilitzat l'incendi en una nau industrial a Reus (Tarragona) que ha confinat habitatges

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'incendi en una nau industrial al carrer de l'Alcalde Pasqual a Reus (Tarragona) que ha afectat al sostre de l'edifici, que "pràcticament ha col·lapsat", i ha obligat a confinar habitatges situats darrere de la nau ha estat estabilitzat, segons ha informat Bombers de la Generalitat.
Bombers ha desplaçat 17 dotacions per treballar en la seva extinció després de rebre l'avís a les 6.17 hores del matí d'aquest dissabte, segons informen en una anotació en X recollit per Europa Press.
El foc estava localitzat al fons de la nau, propietat d'una empresa de congelats, i han cremat neveres frigorífiques i algun motor.
Els bombers han treballat des de l'exterior fent ús d'autoescalera i han sectoritzat el foc per evitar que afecti a la nau contigua.
Protecció Civil ha recomanat als veïns de la zona que si noten molèsties pel fum tanquin les portes i finestres dels seus habitatges, segons han informat en un missatge via X recollit per Europa Press.