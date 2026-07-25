Estabilitzat l'incendi d'alta muntanya de Farrera (Lleida) després d'afectar a unes 30 hectàrees

LLEIDA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'alta muntanya a Farrera (Lleida) després d'afectar a una superfície d'unes 30 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
Segons han informat a 'X', des de primera hora d'aquest dissabte s'ha intensificat la vigilància sobre l'incendi per la previsió d'arribada de vent a partir de migdia, que podria accelerar el focus.
Per això, sobre el terreny hi ha 15 dotacions terrestres i 4 aèries que estan centrant els seus esforços en els punts calents del cap i el flanc dret.
D'altra banda, la cua i els dos primers terços dels flancs estan ja freds.
Els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi va ser originat per un raig.