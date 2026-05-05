Espanya acorda amb l'OMS que el creuer amb hantavirus faci escala a Canàries

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
Espanya ha acceptat, després de la petició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea, que el creuer 'MV Hondius', afectat per un brot d'hantavirus, faci escala a Canàries per gestionar l'atenció sanitària de passatgers i tripulació sota un estricte protocol internacional.
"El port concret encara no s'ha definit", assenyalen fonts del Ministeri de Sanitat. El Govern atén així a la petició de l'agència de salut de Nacions Unides, que apel·la al compliment del Dret Internacional i a l'esperit humanitari.
"Espanya té una obligació moral i legal d'auxiliar a aquestes persones, entre les quals es troben a més diversos ciutadans espanyols", assenyalen fonts sanitàries. El Govern donarà a conèixer els detalls del protocol del trasllat ja atenció tan aviat com siguin definits per OMS i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC).
En aquests moments, l'ECDC està realitzant un examen exhaustiu del vaixell per determinar què persones han de ser evacuades d'urgència en la pròpia Cap Verd. Una vegada sigui determinat, la resta de passatgers i tripulació seguiran rumb Canàries, on esperen arribar en el termini de 3 o 4 dies.
"Una vegada allí, tripulació i passatgers seran convenientment examinats, atesos i traslladats als seus corresponents països". Aquest procés serà articulat mitjançant un protocol comú de maneig de casos i contactes elaborat per l'OMS i l'ECDC, i comptarà amb totes les garanties de seguretat necessàries.
"Tant l'atenció mèdica com els trasllats es realitzaran en espais i transports especials habilitats 'ad hoc' per a aquesta situació, evitat tot contacte amb la població local i vetllant en tot moment per la seguretat del personal sanitari", informen des de Sanitat.
L'OMS ha explicat que Cap Verd no pot realitzar aquesta operació i, per tant, consideren que Les Illes Canàries són el lloc "més proper" amb les capacitats necessàries.