Els Bombers treballen en un incendi que afecta a una zona forestal a Sanaüja (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 39 dotacions, a més de 4 helicòpters i 4 avions, en un incendi de vegetació agrícola i forestal a Sanaüja (Lleida), que afecta a la carena de la Serra de les Valls i crema amb intensitat.
Els bombers han rebut l'avís per aquest incendi a les 13.02 hores d'aquest dissabte i treballen repartits en un àrea de treball d'unes 40 hectàrees, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els bombers expliquen que l'incendi ha disminuït la velocitat en descendir per la serra però segueix cremant de manera intensa.