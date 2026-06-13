Publicat 13/06/2026 15:33

Els Bombers treballen en un incendi que afecta a una zona forestal a Sanaüja (Lleida)

Imatge de l'incendi a Sanaüja (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen amb 39 dotacions, a més de 4 helicòpters i 4 avions, en un incendi de vegetació agrícola i forestal a Sanaüja (Lleida), que afecta a la carena de la Serra de les Valls i crema amb intensitat.

Els bombers han rebut l'avís per aquest incendi a les 13.02 hores d'aquest dissabte i treballen repartits en un àrea de treball d'unes 40 hectàrees, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Els bombers expliquen que l'incendi ha disminuït la velocitat en descendir per la serra però segueix cremant de manera intensa.

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