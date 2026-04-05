Els Bombers treballen amb 14 dotacions en un incendi forestal a Capafonts (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en un incendi forestal originat a Capafonts (Tarragona), prop del Pont de Goi, amb 14 dotacions, dues d'elles avions de vigilància i atac, segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els bombers han rebut l'avís a les 11.53 hores d'aquest diumenge i han treballat amb descàrregues aèries d'aigua que, informen, estan donant resultat, i des de terra amb aigua i eines manuals.
Han explicat que la zona és accidentada i es treballa perquè el foc no quedi enclavat en barrancs o llocs de dificil accés.
Paral·lelament, treballen en un altre incendi forestal a Montargull (Lleida) amb 7 dotacions, una d'elles aèries, després de rebre l'avís a les 10.24 hores.
En referència a aquest incendi a Montargull han detallat que la intensitat del foc és baixa i a la zona no fa vent.