Elena Martín guanya el Premi Gaudí a millor direcció per 'Creatura'

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La realitzadora i actriu Elena Martín ha guanyat el Premi Gaudí a millor direcció per la seva segona pel·lícula, 'Creatura', el film que partia amb més nominacions a aquesta edició dels guardons.

S'ha imposat a Isabel Coixet, que competia amb 'Un amor'; David Trueba, per 'Saben aquell', i Agustí Villaronga, que optava de forma pòstuma per 'Loli Tormenta'.

En recollir el guardó, Martín ha assegurat estar feliç però "trista perquè el viatge" de la pel·lícula s'acaba, després d'haver estat set anys en el procés de creació.

Martín ha assegurat que des de fa molts anys es defensa eliminar la sexualitat i considerar el desig com a perillós, i ha subratllat que és molt important "protegir la infància, que no és negar el desig, sinó acompanyar-la", i educar per ser lliures.

Ha afegit que dirigir és orientar i que és una obligació oferir un espai segur per rodar: "Si no sabem fer-ho, no som aptes per estar en una posició de poder".

Prèviament, Ariadna Ribas s'ha portat el Gaudí a millor muntatge per 'Creatura', en una categoria en què competien Bernat Aragonés per 'La contadora de películas', Raúl Barreras per '20.000 especies de abejas' i Ana Pfaff per 'Sobre todo de noche'.