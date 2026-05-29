Educació, Ustec i Aspepc pacten millora salarial docent fins a 2029 i convocatòria de càtedres

Implica 384,77 euros a Primària i 389,50 a Secundària i se sotmetrà a consulta del col·lectiu
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats majoritaris, Ustec·Stes i Aspepc·Sps, han acordat en la taula sectorial d'aquest divendres la millora salarial per a docents en 4 anys --fins a 2029--, que xifren en uns 400 euros més, amb una pujada de 50 euros en el nou complement a docents, així com la convocatòria de places de càtedres, i això se sotmetrà a consulta del col·lectiu docent.
L'acord arriba després de tres setmanes de mobilitzacions convocades pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, amb jornades de vaga territorializadas per tota Catalunya, corts de carreteres diaris i manifestacions i concentracions davant dels edificis del Departament en els diferents serveis territorials.
A les 22 hores d'aquest divendres s'han escoltat aplaudiments i els participants en la taula sectorial han baixat les persianes de la sala en la qual es trobaven reunits, a l'edifici annex al Departament, la qual cosa ja indicava la llum verda al document.
A la trobada --la vuitena i que ha durat més de 3 hores al matí i 3 a la tarda, amb un recés de 5 hores--, han pactat un increment acumulat de 384,77 euros a Primària i 389,50 a Secundària en la part autonòmica del sou (que inclou el nou complement docent de 170 euros mensuals, al que aquest divendres Educació ha sumat 50 euros més respecte a la proposta del dijous).
Amb els increments estatals, s'arribarà a 599,50 euros a Primària i 633,58 a Secundària fins a 2029; també han acordat la convocatòria de 5.000 places de càtedres per als professors de Secundària (2.500 en 2027 i altres 2.500 en 2028), així com 6.300 dotacions per a l'escola inclusiva; la compensació dels estadis, i la disminució "progressiva" de ràtios fins als 20 alumnes en Primària i 25 en Secundària.
PUNTS DE L'ACORD
Les dotacions estan vinculades a la inclusiva per dotar als grups d'I3 de tècniques especialistes d'educació infantil (TEEI) i figures per reforçar la competència comunicativa i llenguatge (mestres d'audició i llenguatge (MALL), centres de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat auditiva (CREDA) i logopedes).
El document també preveu nous espais de seguiment sobre infraestructures, climatització i currículum.
La proposta inclou també ampliar elements negociats en l'acord de març amb CC.OO. Educació i la UGT: el concurs de trasllats anual i arribar al 85% de gent amb plaça definitiva en dos anys.
També oposicions anuals amb convocatòria de més de 5.000 places pendents; l'eliminació de les entrevistes i limitació de les places perfilades amb un topall del 3%; i el desplegament del pla de reducció de burocràcia i incorporació de més personal d'administració i serveis (PAS).
Amb aquest pacte, els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps acorden un annex a l'acord del 9 de març entre el Govern, CC.OO. Educació i UGT; i cal destacar que el sindicat CGT Ensenyament, que també forma part de la taula sectorial, ha abandonat la trobada abans d'acabar afirmant que no subscrivia el preacord i que demanaven la dimissió de la consellera.