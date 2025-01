Eduard Fernández guanya el Premi Gaudí a protagonista masculí per 'El 47'

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'actor Eduard Fernández ha guanyat el Premi Gaudí a millor protagonista masculí pel seu paper de Manolo Vital a 'El 47', en la gala d'aquest dissabte a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona.

És e lcinquè Gaudí de la seva carrera després del què va aconseguir com a protagonista per 'La mosquitera' i 'El hombre de las mil caras' i com a secundari en 'Una pistola en cada mano' i 'El niño'.

Fernández ha donat les gràcies a l'equip, a Manolo Vital i a Torre Baró, i ha assegurat que ha estat bonic veure com la gent s'emocionava i aplaudia "com feia anys que no s'aplaudia" en els cinemes amb aquesta pel·lícula.

També ha reivindicat que 'El 47' parli de "la dignitat" dels seus protagonistes i de la gent humil que persegueix els seus drets i aconsegueix un lloc al món.

En aquesta categoria Fernández competia amb Alberto San Juan per 'Casa en flames'; Alfredo Castro per 'Polvo serán', i Enric Auquer per 'Mamífera'.