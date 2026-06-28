Dos morts en un accident a Barcelona provocat per un conductor que fugia de la policia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
Dues persones han mort i una ha resultat ferida en un accident al barri del Poblenou de Barcelona provocat per un conductor que fugia de la policia, al carrer de Pallars, han informat els Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons les mateixes fonts els agents han estat alertats que un vehicle circulava de forma temerària per la zona, per la qual cosa una patrulla s'ha desplaçat al lloc i ha intentat detenir al vehicle, que ha fet cas omís i ha escapat contra direcció provocant un xoc amb un vehicle detingut en un semàfor.
El sinistre s'ha produït sobre les 9 hores del matí d'aquest diumenge i un dels vehicles ha quedat bolcat, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat
Efectius dels Bombers de Barcelona han fet tasques d'excarceració de les tres persones afectades, dues de les quals han mort en el lloc dels fets (els conductors dels vehicles) i una tercera persona ferida que ha estat traslladada per un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari.
fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànist (UCAT) de la Guàrdia Urbana per realitzar l'atestat i esclarir les causes.