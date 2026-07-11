Publicat 11/07/2026 13:03

AMP.- Dos ferits greus en un xoc entre 3 cotxes i un autobús a l'N-240 a Montblanc (Tarragona)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya). La nova seu del Servei d?Emergències Mèdiques s'integra en el conjunt de l'Hospital Duren i Reynals mitjançant un volum que
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-240 segueix totalment tallada aquest dissabte al matí a l'altura de Montblanc (Barcelona) després d'un accident que ha implicat a tres turismes i un autobús, amb 9 ferits, dos d'ells greus, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una anotació en 'X'.

El SEM ha atès a un home i una dona en estat greu, que han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII, un altre home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls (Tarragona) i altres 6 persones en estat lleu que han estat donades d'alta en el lloc.

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11.05 hores per aquest accident en el quilòmetre 38,6 de l'N-240 i han desplaçat 7 dotacions, i també s'han desplaçat 6 unitats del SEM, juntament amb un equip conjunt amb Bombers.

En un dels turismes implicats hi havia dues persones atrapades físicament que han hagut d'excarcerar, i en la resta de vehicles no havia atrapats.

Trànsit ha informat que s'estan registrant afectacions viàries a l'AP-2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C-14.

Contador

Contingut patrocinat