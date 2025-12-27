Una dona en estat crític en caure-li un fanal a Sabadell (Barcelona) durant el temporal

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida greu aquest dissabte a migdia en caure-li un fanal a Sabadell (Barcelona) durant el temporal de vent i pluja, i ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí en estat crític.
Ha passat sobre les 12.30 a la plaça Major al costat del carrer Pedregar, informen Protecció Civil de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) via X.
Protecció Civil ha advertit que en les últimes hores s'estan incrementant les incidències per vent i pluja a l'àrea metropolitana de Barcelona i ha demanat "molta prudència en la mobilitat i les activitats en l'exterior", ja que el pla Inuncat segueix en alerta.
D'altra banda, un home ha resultat ferit menys greu, "no afectat directament per la caiguda del fanal", segons fonts municipals, i també ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí.