David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El fins ara secretari general d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Tomàs Carrión, ha comunicat la dimissió del seu càrrec en el departament dirigit per la consellera d'Interior, Núria Parlon, per voluntat pròpia.
Segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico' i han informat fonts del departament a Europa Press Carrión ha decidit tornar a la seva plaça a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Parlon ha agraït a Carrión la tasca que ha dut a terme amb "una gran professionalitat, amb una dedicació extraordinària i amb una clara voluntat de servei" i la seva contribució a impulsar i reorganitzar diversos circuits interns de la conselleria per fer-los més eficients.
Per substituir a Carrión s'ha proposat el nomenament de Joana Ricardo, que fins ara exercia com a directora general d'Administració de Seguretat d'Interior, ha informat el Govern en un comunicat.
Ricardo és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (UB) - Abat Oliva CEU i és funcionària de carrera de l'administració local, amb experiència en el sector públic i l'àmbit del dret administratiu, ocupant els càrrecs de cap dels Serveis Jurídics i secretària general accidental de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i tècnica de l'Oficina Antifrau, entre altres.