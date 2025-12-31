Un detingut presumptament relacionat amb la mort de la seva mare al Vendrell (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 31 des. (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat detingut per estar presumptament relacionat amb la mort de la seva mare aquest dimecres per la tarda al Vendrell (Tarragona), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Els Mossos han rebut sobre les 13.40 l'avís que hi havia una dona morta a casa seva, on s'han traslladat amb el SEM i n'han confirmat la mort.
També hi han trobat un home de 37 anys, que és el seu fill, i els Mossos investiguen així els fets com un cas de violència domèstica.