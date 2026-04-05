Detingut per la mort d'un home per arma blanca en el districte barceloní de Sant Andreu

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre per arma blanca aquest diumenge en el districte barceloní de Sant Andreu.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació, informa el cos policial en un comunicat, i el cas està sota secret d'actuacions.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut sobre les 14.00 un avís que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer.
Hi han anat dotacions de Mossos i també efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
El presumpte autor ha quedat detingut.