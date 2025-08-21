AMP.- Detenen a un menor per la mort d'un jove de 18 anys a Tàrrega (Lleida) després d'una baralla

LLEIDA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dijous a un menor de 17 anys per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove de 18 anys a Tàrrega (Lleida) després d'una baralla.
Segons han informat en un comunicat, sobre la 1 del matí s'ha produït una baralla al carrer Sant Pelegrí on el jove detingut ha agredit presumptament i "greument" a un altre jove.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat al ferit a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort entre les 4 i les 5 de la matinada.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha assumit la investigació del cas.
Durant aquest dijous al matí, els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància tant a l'hospital com en el lloc dels fets per evitar incidents.