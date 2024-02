David Verdaguer guanya el Premi Gaudí a millor protagonista masculí amb 'Saben aquell'

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'actor David Verdaguer, amb la seva personificació de l'humorista Eugenio en 'Saben aquell', s'ha portat aquest diumenge el Premi Gaudí a millor protagonista masculí.

Verdaguer s'ha imposat en la categoria a Alberto Ammann, per 'Upon Entry'; Enric Auquer, per 'El mestre que va prometre el mar', i Oriol Pla, per 'Creatura'.

En recollir el guardó, Verdaguer ha demanat un aplaudiment per a la resta de candidats: "Sou molt bons".

Ha dit que va preguntar a la seva filla a qui li faria els agraïments si guanyava, així que, a més de la família, productors i equip de la pel·lícula --especialment l'actriu Carolina Yuste--, ho ha fet a "els nens i nenes de la seva escola pública, els reis mags, el 'tió' i les 'Superkitties".

La pel·lícula 'Saben aquell' era una de les principals favorites a aquests Premis Gaudí, amb 13 nominacions.