David Bueno guanya el Premi Josep Pla amb l'assaig 'L'art de ser humans'

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El divulgador científic i doctor en Biologia David Bueno ha guanyat aquest dilluns el 57 Premi Josep Pla de narrativa en català, dotat amb 10.000 euros i convocat per l'editorial Destino, amb l'assaig 'L'art de ser humans', ha anunciat el jurat en un sopar literari a l'hotel Palace de Barcelona.

L'obra, que s'havia presentat a concurs com 'Quan l'ésser humà es desperta' i el pseudònim Carro de Foc, és un viatge a través de les arts, la neurociència i l'educació que busca redefinir la manera com es percep el món i a un mateix, i convida a descobrir l'homo artisticus' que cadascú porta dins.

'L'art de ser humans', que es publicarà el 5 de febrer a través de Destino, és un assaig divulgatiu que insta a fer servir la creativitat i el pensament crític en la construcció d'una societat més rica, plena i lliure, i que segueix la línia de Bueno de transmetre un missatge positiu sobre el potencial de la humanitat.

El jurat del Josep Pla ha estat format per Laia Aguilar, Montse Barderi, Jaume Clotet, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch i ha atorgat per majoria el premi a David Bueno, en un any en què el premi havia rebut 40 obres procedents de tot l'àmbit lingüístic catalanoparlant, entre les quals convivien novel·les històriques, narrativa memorialística i intimista, dietaris, obres d'assaig, de gènere fantàstic i thrillers.

David Bueno (Barcelona, 1965) és doctor en Biologia i professor i investigador de la Universitat de Barcelona (UB), ha publicat una setentena d'articles en revistes especialitzades i és autor de nombrosos llibres de divulgació, com 'Educa el teu cervell', 'El cervell de l'adolescent' i 'L'art de persistir'.

Bueno ha assegurat en recollir el guardó que "és un reconeixement" al treball de molts anys, i que tota història té un principi: el seu amor per la ciència i escriure ve gràcies a un treball que li va encarregar un professor de Biologia als 14 anys.

Ha defensat les arts com a enriquiment de la vida i de la ment, ha assegurat que entre elles inclou la ciència i la filosofia, i ha subratllat que totes elles es basen en característiques humanes: "Raonar, ser creatius, ser crítics".