Crema totalment una casa abandonada a Gualda (Lleida)

LLEIDA 31 des. (EUROPA PRESS) -

Una casa abandonada de Gualda (Lleida), de planta baixa i un pis, ha cremat totalment aquest dimarts de matinada al carrer Eugeni d'Ors i no consten ferits.

S'ha generat molt foc a la primera planta, on hi havia molta fusta i material combustible, informen els Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Sobre les 9.30 els Bombers tenien confinat i totalment envoltat el foc, que no s'ha propagat al magatzem i al pati.

El sostre s'ha esfondrat i ha dificultat l'accés als punts calents de l'edifici on segueix havent altes temperatures.

Els Bombers han rebut avís de l'incendi a les 3.49 i han mobilitzat 9 dotacions.