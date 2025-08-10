AMP.- Controlen l'incendi de diverses naus al polígon Malloles a Vic (Barcelona)

Dues dotacions de bombers hi treballaran durant la nit
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi que es va declarar dissabte per la nit al polígon industrial Malloles, a Vic (Barcelona), ha quedat controlat aquest diumenge a les 18.45, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Sobre les 20.30 hi havia 12 dotacions terrestres, però s'aniran desescalant recursos i durant la nit hi seguiran dues dotacions per vigilar i revisar els focus residuals que queden dins de la primera nau, amb la intenció d'extingir el foc.
Aquest diumenge al matí els bombers havien parat una fuita dels dipòsits d'amoníac que nodreix les naus de la zona, tot i que encara queda producte residual en les canonades i es revisa a última hora de la tarda si hi ha acumulació d'amoníac.
La companyia elèctrica s'ha activat aquest diumenge a la tarda per inspeccionar un transformador afectat pel foc.
4 NAUS AFECTADES
El foc va començar en una nau i ha acabat destruint totalment tres d'una empresa cárnica i la segona planta d'una nau veïna d'una altra empresa.
El foc va començar en un grup de tres naus al carrer Molí del Llobet, que no estaven sectoritzades, i les flames van afectar després a una nau més al nord, al carrer Sant Llorenç Desmunts, i el foc va quedar estabilitzat a les 3.32 de la matinada.
Els bombers van prioritzar des del principi protegir les naus properes, van tallar el subministrament d'amoníac i van defensar dos dipòsits d'amoníac.
En l'operatiu també han participat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra (que s'encarreguen d'investigar les causes de l'incendi), la Policia Local i el SEM.