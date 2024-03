La central nuclear d'Ascó (Tarragona) para la unitat 1 i afirma que la planta està estable

TARRAGONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

La central nuclear d'Ascó (Tarragona) ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la parada automàtica de la unitat 1 "per l'actuació del sistema de protecció del reactor, a causa d'un senyal de baix nivell d'aigua en el generador de vapor C" per la fallada d'una vàlvula.

"Tots els sistemes de seguretat han actuat d'acord a disseny i la planta es troba estable", informa l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) aquest dissabte al vespre en un comunicat.

TANCAMENT NO PREVIST D'UNA VÀLVULA

El baix nivell en el generador de vapor s'ha degut al "tancament no previst de la seva vàlvula de control d'aigua d'alimentació" (mentre que les vàlvules de control dels altres dos generadors han funcionat correctament) i ara s'estudia per què va fallar la vàlvula.

ANAV ha afirmat que la incidència no ha afectat la seguretat de la central ni les persones ni el medi ambient.

Ha afegit que, amb aquestes dades, la incidència es classifica amb nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).