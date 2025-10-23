Catalunya tanca "la jornada més intensa" de l'episodi de vent amb 1.000 serveis dels Bombers

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha tancat aquest dijous la "jornada més intensa" de l'episodi de fort vent que ha afectat a diversos punts del territori i que ha provocat que els Bombers de la Generalitat hagin atès un miler de serveis, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que l'episodi més intens ja ha passat, i que durant aquesta nit i el divendres s'esperen ratxes de vent "molt més moderades".
Malgrat això, Protecció Civil ha decidit que l'alerta del pla Ventcat es manté activa davant de "l'elevat nombre de serveis i incidències pendents de resolució" que els bombers estan gestionant.
"Majoritàriament, han estat danys en mobiliari i arbrat caigut", ha explicat la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en una anotació en 'X', recollida per Europa Press, en el qual també ha agraït als equips d'emergència el seu treball davant de les incidències.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 21 hores un total d'1.733 trucades que han generat 860 expedients relacionats amb l'episodi de vent.
El gruix de trucades s'ha rebut entre les 13 i les 16 hores, i la gran majoria (92%) han estat per risc estructural en edificis, mentre que les comarques més afectades han estat el Barcelonès (550), el Vallès Occidental (521) i del Baix Llobregat (147).
UN MORT I UN FERIT
Relacionat amb l'episodi, un home de 53 anys ha mort ofegat a la Cala d'en Becs de Tarragona, un incident que també ha deixat ferida una dona de 51 anys.
Salvament Marítim, Bombers i Mosos d'Esquadra els han pogut treure de l'aigua amb "unes condicions marítimes molt adverses" i la dona ha estat traslladada a l'Hospital Joan XIII en estat menys greu.
Quant a altres atencions mèdiques, el Sistema d'Emegrències Mèdiques (SEM) ha assistit a 18 persones, de les quals quatre han rebut l'alta 'in situ' i 14 han estat traslladades a diferents centres sanitaris.
ALTRES INCIDÈNCIES
El Servei Català de Trànsit ha informat que ja no queden incidències en les carreteres catalanes després de talls a vies com la C-16, B-23, AP-7 i la N-420, i Rodalies ha restablert la circulació en totes les línies que encara estaven tallades, que eren la R1 i la RL4.
Finalment, Endesa també ha informat que s'han resolt totes les incidències relacionades amb diversos talls del subministrament elèctric.