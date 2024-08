Catalunya desactiva l'alerta per pluges "sense incidències significatives"

BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dijous al matí l'alerta del pla Inuncat en considerar acabat l'episodi de pluges intenses, dimarts i sobretot dimecres, "sense incidències significatives", informa en un comunicat.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) veu reduïda la inestabilitat, encara que aquest dijous per la tarda pot haver pluges que arribin al llindar de 20 litres per metre cúbic de precipitació en 30 minuts al Pirineu i Prepirineu Oriental i a la Catalunya Central.

Aquestes pluges no acumularan tanta aigua com dimecres però també pot haver tempestes i, localment, calamarsa.

"CAP DANY PERSONAL"

Els Bombers de la Generalitat han rebut 51 avisos per incidències vinculades a les pluges, des de les 17 de dimecres fins a les 10 d'aquest dijous, i "no hi ha hagut cap dany personal", informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

A la Regió de Girona n'han rebut 25 avisos, a la Regió Metropolitana Sud 9, a la Regió Tarragona 7, a la Regió Metropolitana Nord 5 i a la Regió Centre 5.