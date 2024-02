Carolina Yuste guanya el Premi Gaudí a millor protagonista femenina per 'Saben aquell'

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Carolina Yuste ha guanyat aquest dilluns el Premi Gaudí a millor protagonista femenina per 'Saben aquell', pel seu paper de Conchi en la pel·lícula dirigida per David Trueba.

S'ha imposat en aquesta categoria a Bruna Cusí, per 'Upon Entry'; Patricia López Arnaiz, per '20.000 especias de abejas', i Laia Costa, per 'Un amor'.

Yuste ha assegurat que David Trueba demostra que "es pot fer cinema des de l'amor", i ha agraït la feina de l'equip, especialment de David Verdaguer.

Ha volgut dedicar el seu premi "a Conchita i a totes les dones a l'ombra, que van sostenir aquest món", ha animat als actors a denunciar i enfrontar-se perquè els rodatges siguin sans, i d'altra banda ha mostrat el seu suport al diputat del Parlament Ruben Wagensberg, que la setmana passada es va instal·lar a Suïssa.

Amb aquest guardó, 'Saben aquell' ha fet el doblet dels actors protagonistes perquè David Verdaguer s'ha alçat amb el de millor protagonista masculí.