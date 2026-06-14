BOMBERS DE LA GENERALITAT
8 veïns evacuats preventivament
LLEIDA, 14 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge des de les 14.47 en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues (Lleida) amb una trentena de dotacions, 7 d'elles aèries (4 helicòpters bombarders, 3 avions de vigilància i atac i un helicòpter de comandament).
El foc pot estar impulsat per vent del sud i els bombers treballen per contenir el flanc dret i protegir les edificacions en el flanc esquerre, informen via 'X'.
Agents Rurals han detallat també a 'X' que l'incendi afecta unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i n'investiguen les causes.
Els Mossos d'Esquadra informen que s'ha evacuat a 8 veïns de les seves cases per precaució.
A més, han establert talls a les carreteres LP-7032 entre L'Albi i Cervià i LV-7031 entre Cervià i Borges (Lleida).