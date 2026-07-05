Bombers aixeca el confinament i deixa tornar als evacuats pel foc de la Bisbal (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap de la regió d'emergència de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha anunciat aquest diumenge a les 10.40 hores que s'aixeca el confinament i es permet la tornada dels evacuats per l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona).
En declaracions a la premsa, ha explicat que l'estabilització de l'incendi avança "a bon ritme" i que tot el perímetre s'ha estabilitzat.
Podran tornar els veïns de la urbanització de Vall Repòs, a Santa Critina d'Aro, i de "edificacions puntuals" de Cabanyes que també s'havien evacuat.
Ha afegit que es mantenen les restriccions per accedir al massís de les Gavarres però que es podrà accedir a l'interior del perímetre de forma puntual sota supervisió dels Mossos d'Esquadra.
També ha explicat que segueixen tallades la carretera entre la urbanització de Vall Repòs i Cabanyes i la GI-660.
NO ACCEDIR A LES GAVARRES
Martí ha demanat a la població no accedir a l'entorn de l'incendi, a les Gavarres ni a l'entorn per no entorpir el treball dels serveis d'extinció.
Ha dit que aquest diumenge serà un dia "clau" per als treballs d'extinció per la calor i el vent, amb entrada de marinada a partir de migdia, i que esperen poder controlar l'incendi en les properes hores.