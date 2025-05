Un bomber mort durant un incendi en un hotel de Santa Susanna (Barcelona)

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Un bomber ha mort aquest diumenge per la tarda durant un incendi en un hotel del passeig Marítim a Santa Susanna (Barcelona), informen Bombers de la Generalitat via X i l'Ajuntament via Facebook.

L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 19.29, quan s'han mobilitzat 8 dotacions terrestres, i en arribar ja s'havia desallotjat l'hotel, on hi havia unes 250 persones.

El foc s'ha declarat a la planta -1 i un equip de tres bombers ha entrat a les instal·lacions, on ha constatat que l'incendi podia estar apagat però no extingit, i pocs minuts després un d'ells ha enviat un avís de codi vermell.

Per això s'han ampliat els equips operatius per buscar un desaparegut, "prioritzant la zona amb presència de fum i trencant claraboies per facilitar la ventilació".

Amb l'incendi totalment controlat, han trobat el bomber i l'han tret: "Se li han practicat maniobres de reanimació però, finalment, s'ha confirmat la seva mort".

INVESTIGACIÓ

Els Bombers han activat el Grup de Suport Psicològic del GEM i un altre equip del SEM per atendre els efectius del Cos que han participat en l'incendi i se'ls ha rellevat del servei.

La Direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha dit que obrirà una investigació i ha enviat el condol a la família, a més de "tot el suport als companys que han treballat amb ell en aquest servei".

UN FERIT LLEU

El SEM també ha atès una persona que ha resultat ferida lleu i l'ha evacuada a l'Hospital Sant Jaume de Calella.

L'Ajuntament ha lamentat profundament la mort i ha transmès les seves condolences a "familiars, amics i companys del cos de Bombers de la Generalitat".