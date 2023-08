Barcelona va revisar al març la palmera caiguda després de queixes d'un veí i no va veure "cap anomalia"

A partir del dilluns es comprovaran unes 800 palmeres en condicions similars



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Tècnics de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona van revisar al març, arran de la queixa d'un veí, la palmera que el dijous es va partir i va caure matant una noia de 20 anys al barri del Raval, i no van trobar "cap anomalia" en l'arbre.

Ho ha explicat el gerent de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, en roda de premsa aquest divendres junt amb l'alcaldessa accidental de Barcelona i tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, i el cap de gestió de l'arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart, que han comparegut després d'una reunió al consistori convocada arran de la mort de la jove el dijous a la tarda.

Jiménez ha detallat que van rebre la queixa el 14 de març i el dia 22 del mateix mes una brigada de manteniment va fer una inspecció ocular a la palmera però tot i així va avisar els tècnics d'arbrat, que l'endemà passat van fer una revisió també visual a l'arbre i com no van trobar anomalies van tancar la incidència.

Preguntat per què després de dues revisions no es va detectar cap defecte, Jiménez ha explicat que aquesta espècie de palmera que no es planta a Barcelona des de 2014, la palmera datilera, destaca per "unes característiques per les quals és difícil veure defectes visualment" en comparació a altres varietats.

Per això, es comproven amb un test d'oscil·lació amb el qual es mou el tronc per detectar si hi ha algun punt endurit per on podria trencar-se, i la palmera va passar aquesta prova el novembre de 2021 amb un resultat correcte, mentre que l'última poda va ser al novembre de 2020.

POSSIBLES MOTIUS

L'Ajuntament ha obert un expedient informatiu per seguir les actuacions relacionades amb el cas, encarregarà un informe a una empresa externa per esclarir per què es va partir la palmera i ha activat els seus serveis jurídics pel procediment d'indemnització a la família de la jove que va morir.

Parcs i Jardins ha fet un informe preliminar que valora tres factors que van poder estar implicats, però descarten que cap d'ells sigui l'únic motiu: l'estrès hídric per la sequera acumulada i amb una severitat que els jardiners encara no havien experimentat, un estrenyiment a la part superior del tronc de la palmera (que Jiménez ha destacat que està "molt per sota" dels estàndards per considerar-ho de risc) i la presència d'un niu de cotorres a la copa de l'arbre.

Jiménez ha afegit que a partir del dilluns revisaran les palmeres datileres de la ciutat que estan en condicions similars a la que va caure el dijous, que calcula que són unes 800.

UNA ALTRA MORT EL 2020 VA CANVIAR ELS PROTOCOLS

Gai ha mostrat el compromís del consistori per fer les millores necessàries als protocols de prevenció, i ha destacat que els protocols de Parcs i Jardins ja són "molt rigorosos i pioners a l'Estat arran de l'incident de 2020", quan un home de 41 anys va morir al mes d'agost en caure-li damunt una palmera datilera del parc de la Ciutadella, que en aquest cas estava fracturada pel vent.

Des de llavors les 2.500 palmeres datileres de Barcelona passen cada dos anys un test d'oscil·lació per controlar la flexibilitat del seu tronc, i si aquesta prova suscita dubtes als tècnics sotmeten a l'arbre a una segona anàlisi, fet amb un resistògraf, i que consisteix a fer una perforació al tronc per constatar la duresa de la palmera i si és necessari talar-la.

De 2.500, aquest any 354 palmeres datileres van donar resultats dubtosos a la primera prova i van passar a la segona fase de revisió, i a la ciutat hi ha 58 palmeres que es revisen cada any amb un test d'oscil·lació (aquest any s'han revisat 25 i estan pendents les altres 33), però la palmera que va caure el dijous no està entre aquestes.

ESTÀNDARDS "SUPERIORS" ALS EUROPEUS

Jiménez ha insistit que Barcelona aplica uns estàndards "superiors" a la mitjana europea i ha posat com a exemple que l'estrenyiment del tronc d'una palmera sol considerar-se de risc quan supera el 40% del diàmetre, i a la ciutat catalana es talen arbres amb un estrenyiment superior al 33%.

"Hem d'estar raonablement segurs. El risc zero no existeix però hem d'estar raonablement segurs que tenim arbres sans a la ciutat", on ha detallat que hi ha uns 250.000 arbres (excloent Collserola), dels quals 12.000 són palmeres (2.500 datileres).