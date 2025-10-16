Ángela Banzas, finalista del Premi Planeta amb 'Cuando el viento hable'

Reivindica la importància de les biblioteques dins dels hospitals
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora gallega Ángela Banzas ha quedat finalista del Premi Planeta 2025, amb una dotació de 200.000 euros, amb la novel·la 'Cuando el viento hable', ha anunciat aquest dimecres el jurat en un sopar literari en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Presentada amb el títol 'El color de la lluvia' i el pseudònim Sofia García, tracta la història d'una dona, nascuda en la postguerra i criada pels seus avis en la Galícia rural.
NOVEL·LA ÍNTIMA
Banzas ha explicat en rebre el premi que es tracta d'una novel·la "molt íntima" que neix d'un record d'infància, quan va estar ingressada als 7 anys en un hospital i en el llit del costat hi havia una altra nena més o menys de la seva edat amb un nom semblat al seu sobre el qual pesava un diagnòstic fatal.
"A l'edat que jo tenia, em va impactar enormement. No entenia que un nen pogués morir. Per ser sincera, tampoc ho entenc a dia d'avui, em sembla molt injust", ha relatat.
Ha explicat que, durant la seva estada a l'hospital, va llegir a aquesta nena llibres que treia de la biblioteca de l'hospital, la qual cosa aconseguia que en moments tan difícils ella "encara somrigués", el que assegura que la va marcar.
En aquest sentit, ha aprofitat per subratllar la importància que tenen les biblioteques dins dels hospitals: "No solament entretenen, sostenen. Ofereixen una altra forma de vida quan la principal s'apaga", ha afegit.
GERMANA BESSONA PERDUDA
Una estranya dolència la porta a l'hospital, on s'oculten els horrors dels experiments amb persones i descobreix l'existència d'una germana bessona perduda.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Santiago i MBA per l'Escola Europea de Negocis, va publicar la seva primera novel·la, 'El silencio de las olas', en 2021, a les quals va seguir 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' i 'El aliento de las llamas'.
El Premi Planeta 2025 ha rebut 1.320 originals, rècord de participació en un any en el qual s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari en la web del guardó.