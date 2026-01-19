AMP.- Almenys 21 morts i 73 ferits pel descarrilament de dos trens a Adamuz (Còrdova)

ADAMUZ (CÒRDOVA), 19 (EUROPA PRESS)
La xifra de morts s'ha elevat a 21, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del dispositiu d'emergències, després del descarrilament registrat sobre les 19.45 hores d'aquest diumenge d'un tren Iryo 6189 en el qual viatjaven unes 300 persones i que cobria el trajecte Màlaga-Porta d'Atocha, ocorregut en els desviaments d'entrada a la via 1 de l'estació d'Adamuz (Còrdova), la qual cosa va provocar que el vehicle envaís la via contigua.
A més, s'han produït 73 ferits que han estat traslladats per rebre atenció mèdica --62 a l'Hospital Reina Sofia i 11 a l'Hospital d'Andújar--, 24 d'ells greus --entre ells quatre menors--, segons les últimes dades publicades pel Servei d'Emergències 112 d'Andalusia.
Per la via contigua circulava un tren procedent de Madrid i amb destinació Huelva, que també va descarrilar com a conseqüència de l'incident, segons informava Adif a través del seu compte oficial a la xarxa social 'X', consultada per aquesta agència.
A la zona del sinistre s'han desplegat fins al moment quatre unitats del Dispositiu de Cures Crítiques i Urgències (DCCU); sis UVIs mòbils del 061; dos UVIs de transport de crítics; dos vehicles de suport logístic; tres ambulàncies convencionals; cinc ambulàncies de transport programat i dues ambulàncies de Creu Roja.
La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha mobilitzat ha 40 efectius i una quinzena de vehicles per ajudar als serveis desplegats a Adamuz (Còrdova) com a conseqüència de l'accident ferroviari.