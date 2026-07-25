Aixequen el confinament per l'incendi de Cubelles (Barcelona)

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una ES Alert per comunicar que aquest dissabte a la nit ha acabat el confinament per l'incendi forestal declarat a la tarda a Cubelles (Barcelona).
S'havia confinat La Costa Cunit, Sector Trencarroques, la Creu i Cal Candi, Mas Tarder I i II, i els Estoreres, informa via X.
Es van confinar uns 2.500 residents d'aquestes urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal.
Agents Rurals ha informat, també via X, que treballen en la investigació de les causes: "La intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, però no se'n descarten d'altres".
A última hora de la tarda, l'incendi afectava unes 8 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels propis Agents Rurals.