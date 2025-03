400 passatgers d'alta velocitat evacuats a Barcelona Sants per una avaria de la catenària

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

403 passatgers d'un tren Ouigo d'alta velocitat que anava de Barcelona a Madrid han estat evacuats aquest dissabte al matí del túnel de sortida de l'estació de Sants per una avaria que ha deixat la catenària sense tensió.

Protecció Civil de la Generalitat també ha informat poc abans de les 9, via X, que la línia d'alta velocitat ha recuperat la circulació per via única a l'estació.

Adif ha informat, també a X, que les vies 1, 2 i 3 s'havien quedat "sense tensió", que n'han quedat afectats trens d'alta velocitat i de mitja distància, i que la incidència provoca retards.

També ha dit que s'ha restablert la circulació en la línia d'alta velocitat per una via entre Barcelona Sants i El Prat de Llobregat, i que els trens afectats han començat a circular amb un retard mitjà de 40 minuts.