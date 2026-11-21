BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 3.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons el sindicat Ustec·STEs s'han mobilitzat aquest dissabte a Barcelona per reclamar una educació pública i de qualitat i l'accés digne a l'habitatge.
La manifestació unitària, convocada per diversos sindicats educatius i d'habitatge, ha començat a la plaça Urquinaona cap a les 12.15 h, cap a les 13.00 h ha recorregut la Via Laietana i prop de les 13.30 h ha arribat a la plaça Sant Jaume.
S'han sentit proclames contra la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, i els manifestants han exigit destinar el 6% al sector, un augment de salaris i la reducció de ràtios a les aules.
'NO SÓN SARDINES, SÓN NENS I NENES'
També han cantat 'No són sardines, són nens i nenes' i 'Sense habitatge no hi ha educació', i han cridat tothom a sumar-se a la vaga educativa d'aquest dijous.
Quan la mobilització ha passat davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional, els manifestants han exigit l'"expulsió de la policia de les aules" i han cantat proclames contra aquest cos.
La manifestació l'han encapçalat sindicats educatius amb una pancarta que deia 'Juntes defensant l'educació pública! Inclusiva, de qualitat i en català', mentre que el Sindicat de Llogateres s'ha situat al final de la protesta.
En arribar a Sant Jaume, familiars d'alumnes que han participado en la mobilització han llegit un manifest unitari i han protestat davant del Palau de la Generalitat reclamant al Govern "quants diners s'embutxacaran privatitzant l'educació i la sanitat" públiques.
"SENSE PROPOSTES SOBRE LA TAULA"
Abans de l'inici de la manifestació, la portaveu d'Ustec·STEs, Iolanda Segura, ha criticat que Educació es presentés a l'última reunió de mediació "sense propostes sobre la taula" i ha advertit que l'acord assolit al maig no pot ser un punt i final, sinó un punt i seguit.
"La negociació ha de tenir continuïtat. Hem de donar resposta a quins recursos necessiten els centres educatius i com en podran gaudir.
De quina manera avançarem en la reducció de ràtios, quan deixarem de tenir aules inundades quan plou i de quina manera podem frenar el retrocés de l'ús del català", ha enumerat.
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, ha reivindicat que la lluita per l'educació pública interpel·la tota la societat i ha justificat unir la manifestació amb sindicats d'habitatge perquè "tot està entrellaçat".
"Per desgràcia van totes entrellaçades amb un PSC que no s'asseu a negociar en cap dels casos", ha lamentat Gené, que ha instat el Govern a asseure's a negociar.
DOBLE LLUITA
Des de la Intersindical Educació, Marc Martorell ha defensat que la manifestació d'aquest dissabte ha de ser un preàmbul de la vaga de dijous vinent.
"La crisi de la vivienda colpeja doblement perquè trenca trajectòries de l'alumnat i expulsa professors que no poden pagar un lloguer", ha dit.
D'altra banda, la secretària general de la secció d'Ensenyament de la CNT de Catalunya, Montse Luque, ha augurat un "èxit" el dia de la vaga i ha defensat que ha de ser el punt de partida de més protestes.
També ha emplaçat tots els treballadors a organitzar-se als seus centres de treball per estar preparats.
Des de la COS, el seu portaveu Dani Marcos ha afirmat que cal seguir organitzats, ja que quan han tornat a les aules al setembre s'han trobat els mateixos problemes que l'últim curs, com la climatització de les aules o l'elevat nombre d'alumnes.
"El dia 26 seguirem mobilitzats. Això no només va del personal docent i laboral, va de tota una societat que s'ha d'alçar per una escola pública de qualitat i en català", ha expressat Marcos, que ha demanat la llibertat de tres persones que van ser empresonades arran de la manifestació de la vaga general.
PROTESTES A EUROPA
Des del Sindicat de Llogateres, la seva portaveu Tura Tremoleda ha recordat que aquest cap de setmana hi ha convocades més de 1.200 mobilitzacions sota un mateix lema: 'People over profit' per protestar contra l'augment del cost de la vida i l'empobriment de la societat.
"Reclamem uns serveis públics de qualitat i que els rics paguin el que els toca", ha manifestat Tremoleda.