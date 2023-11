300 concentrats contra l'amnistia a Barcelona, amb crema de fotos de Sánchez i 'estelades'

Assisteixen Gonzalo de Oro i Joan Garriga (Vox)



BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La concentració d'aquest divendres davant la Delegació del Govern a Catalunya ha reunit de 20 a 21.40 hores fins a 300 persones, segons xifres de fonts municipals.

Alguns assistents a la concentració, organitzada per Revuelta sota el lema 'Parem la traïció de l'amnistia!', han cremat banderes independentistes i del president del Govern, Pedro Sánchez, amb el lema 'Traïdor' al costat de la seva imatge.

S'han concentrat a les portes de la Delegació per segon dia consecutiu, cridant 'Puigdemont a presó', 'Sánchez fill de puta' i 'Si tens collons convoca eleccions', han tirat petards i han encès bengales.

Els Mossos d'Esquadra han mobilitzat a agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Brigada Mòbil (Brimo), encara que "no ha fet falta actuar", segons fonts policials.

Entre els assistents estaven el regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona Gonzalo de Oro i el portaveu del partit en el Parlament, Joan Garriga.

Revuelta ja va organitzar una concentració el dijous, on els assistents van protestar davant la Delegació (protegida per un cordó policial dels Mossos), on també van encendre bengales i van cridar 'Puigdemont a presó' i 'Visca Espanya', entre altres lemes.