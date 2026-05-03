AMP.- 248.000 cotxes tornen a l'àrea de Barcelona fins a les 20.30 després del pont, el 88%

2 morts en dos accidents a Catalunya des de dijous
BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -
248.127 vehicles han tornat a Barcelona i la seva àrea metropolitana des de migdia d'aquest diumenge fins a les 20.30, durant l'operació retorn del pont de l'1 de Maig.
Són el 88,6% dels 280.000 previstos fins a mitjanit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Més de 575.000 vehicles van sortir de l'àrea de Barcelona entre dijous i divendres.
ELS DOS ACCIDENTS MORTALS
Des de les 12 de dijous, quan va començar el dispositiu del Pont pont, fins a aquest diumenge han mort 2 persones en dos accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Per causes que s'investiguen, dijous a la nit un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell (Lleida).
I dissabte al matí van xocar frontalment un turisme i una motocicleta a la BV-5301 al Brull (Barcelona): va morir el conductor i únic ocupant de la moto, i van resultar ferides menys greus les tres persones ocupants del turisme.