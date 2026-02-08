19 persones evacuades per un incendi que afecta a dos immobles a Manresa (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
Dues persones ferides en estat menys greu han estat traslladades a l'hospital Althaia de Manresa
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat ha evacuat a 19 persones per un incendi aquest diumenge que afecta a dos immobles a Manresa (Barcelona), pel qual dues persones han estat ferides en estat menys greu i traslladades a l'hospital Althaia de Manresa, mentre que la resta no ha requerit trasllat, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) via X.
Bombers segueix treballant "activament" amb 8 dotacions en l'incendi, que ha afectat, principalment, a la planta baixa d'un pis en el número 27 del carrer de Santa Llúcia, i que s'ha prorrogat al segon i tercer pis afectant a tota l'escala, segons ha informat el cos també en X.
Els bombers han evacuat per la façana a 16 persones i han evacuat a altres 3 a l'edifici contigu, que s'ha vist afectat pel fum, i el SEM ha desplaçat 3 ambulàncies.
El cos de bombers ha activat la unitat del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) per avaluar el risc estructural dels immobles afectats.
A més, també s'ha desplaçat al lloc dels fets l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Manresa.