129 ferits lleus i 7 menys greus en l'incendi a la L1 de Metro de Barcelona

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 139 persones, 129 d'elles en estat lleu i 7 en estat menys greu, per l'incendi que s'ha produït a la catenària del Metro de Barcelona entre les estacions de Glòries i Clot de la L1 aquest dilluns a la tarda.
Segons han informat en un missatge a 'X', s'han realitzat 39 trasllats: 6 persones a l'Hospital de Sant Pau; 5 a l'Hospital Sagrat Cor; 4 a l'Hospital del Mar i altres 24 han estat traslladades als Centres d'Urgència d'Atenció Primària de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres i Pere Camps.
Aquest incendi ha obligat a tallar la circulació de la L1 entre les estacions de Catalunya i La Sagrera i els trens de la L2 no realitzen parada en l'estació de Clot, encara que TMB preveu que es pugui recuperar el servei en el tram afectat a partir d'aquest dimarts.