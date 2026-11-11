Publicat 11/11/2026 21:32

Els Mossos eleven a 18 els detinguts pels altercats al centre de Barcelona

Una imatge dels disturbis
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han elevat a 18 el nombre de detinguts en els incidents registrats al passeig de Gràcia de Barcelona, on grups de persones han trencat aparadors, han cremat contenidors i han llançat pirotècnia contra els agents desplegats.

Segons informen en un comunicat, aquestes detencions després de finalitzar i dissoldre's les manifestacions per la vaga general se sumen a un arrestat la matinada passada per la crema de contenidors i un altre per atemptat contra agents de l'autoritat.

La policia catalana manté un desplegament d'operatius al centre de Barcelona.

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