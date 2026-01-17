El 112 rep 72 trucades aquest dissabte per l'episodi de pluja i neu a Catalunya

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 72 trucades fins a les 11 hores d'aquest dissabte a causa de l'episodi de pluja i neu.
Segons ha informat el 112 en un missatge en X recollit per Europa Press la comarca des d'on s'han registrat més trucades ha estat el Tarragonès (Tarragona), amb 24, i Perafort (Tarragona) ha estat el municipi més afectat amb 18 trucades.
La pluja ha deixat registres de precipitació acumulada de 68,3 litres per metre quadrat a Constantí (Tarragona), 59,9 litres a Blancafort (Tarragona) de 58,1 litres a la ciutat de Tarragona, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
A més, Bombers de la Generalitat ha informat via X que han atès 46 avisos fins al migdia d'aquest dissabte, 25 d'ells a Tarragona, la majoria per despreniments, acumulació d'aigua i caiguda d'arbres.
Des d'aquest divendres Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta els plans Inuncat i Neucat, davant de la previsió de pluja i neu.
CARRETERES AFECTADES PER NEU
A causa de la neu i, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), es troba tallada la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà (Barcelona).
A més, les cadenes són obligatòries en set carreteres: En la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida); la BV-4031 en el Coll de la Creueta (Barcelona); la C-142b en l'accés al Pla de Beret (Lleida); la C-147 entre Isil i Alós d'Isil (Lleida); la C-462, entri Mengi i la Pedra i Josa i Tuixén (Lleida); la C-563, entre Josa i Tuixén i Gósol (Lleida) i la GI-400 a Alp (Girona).
El Meteocat ha llançat una alerta de perill alt per acumulació de neu des d'aquest dissabte fins al diumenge a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Alt Urgell (Lleida), on hi ha possibilitat de grossor de neu superior als 20 centímetres en cotes superiors als 1.400 metres.