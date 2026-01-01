El 112 rep 6.171 trucades per incidents en les celebracions de Cap d'Any a Catalunya

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 6.171 trucades fins a les 9 hores d'aquest dijous per 4.358 expedients oberts relacionats amb les celebracions de la Nit de Cap d'Any.
Per comarques, 2.852 trucades procedeixen del Barcelonès, 578 del Vallès Occidental i 415 del Baix Llobregat, informa el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
La majoria de les trucades s'ha rebut entre les 2 i les 6 hores de la matinada d'aquest dijous i, entre les 8 i les 9 hores, s'han registrat 258 trucades.