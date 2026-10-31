Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han fet des de les 16 hores fins a les 19.30 d'aquest dissabte unes 1.000 identificacions en el marc del dispositiu policial per la convocatòria de 'Blocus' al centre de Barcelona.
Han detingut una persona per una causa no relacionada amb 'Blocus' ni amb els disturbis del dissabte passat i han aixecat 63 actes per requisar objectes "susceptibles de ser emprats en la mobilització", segons ha informat la policia catalana en un comunicat.
El dispositiu dels Mossos consisteix en vehicles policials al centre de Barcelona i en patrulles a peu, que recorren la zona en busca d'indicis sobre la convocatòria.