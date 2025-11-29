Publicat 29/11/2025 20:19

Amin Maalouf rep el Premi de Literatura en Llengües Romàniques de la FIL de Guadalajara

L'escriptor Amin Maalouf en la FIL de Guadalajara
GUADALAJARA (MÈXIC), 29 (EUROPA PRESS)

L'escriptor franco-libanès Amin Maalouf ha rebut el Premi FIL de Literatura en Llengües Romàniques 2025 durant la inauguració de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, oberta aquest dissabte i que durarà fins diumenge 7 de desembre amb Barcelona com a convidada d'honor.

Maalouf, després d'una 'laudatio' de l'escriptor Jorge Volpi, ha agraït el guardó i ha dit que el món travessa "una època desconcertant, a vegades fins i tot aterridora", però al mateix temps un dels períodes més fascinants que ha viscut la Humanitat, i considera que la literatura és més necessària que mai.

Ha dit que la seva gran passió és "observar el curs del món", que considera que mai no s'ha afeblit, i que li ha proporcionat alegries però també tristeses i decepcions, com les guerres, la veu gairebé inaudible de les organitzacions internacionals i la reculada de l'universalisme i la democràcia.

El jurat va destacar, en la concessió per unanimitat del premi, que Maalouf "té un lloc essencial en la literatura contemporània perquè explora amb gran lucidesa les fractures i els mestissatges del món modern" i per ser una de les veus més importants de l'actualitat.

La FIL també premia Maalouf perquè en les seves novel·les i assajos explora la memòria i l'exili i dona veu als desarrelats i viatgers de diferents èpoques; pel seu pensament humanista, crític i generós, i per recordar que "l'esperança és en el reconeixement de les herències compartides".

El Premi FIL de Literatura en Llengües Romàniques es lliura com a reconeixement a una obra de creació en qualsevol gènere literari i, des de la seva primera edició, l'any 1991, l'han rebut Nicanor Parra, Ida Vitale, Mircea Cartarescu, Emmanuel Carrère i Margo Glantz, entre altres.

