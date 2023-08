Amics i veïns recorden a la noia que va morir el dijous en caure una palmera a Barcelona

La jove vivia al carrer i una de les seves amigues critica: "El carrer ens fa vulnerables"



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Amics i veïns de la noia de 20 anys que va morir el dijous en caure-li damunt una palmera que es va partir s'han reunit aquest divendres a la tarda al barri del Raval de Barcelona per recordar-la i han fet un minut de silenci en la seva memòria.

L'escocell de la palmera, que era l'única a la plaça i ja està talada, s'ha omplert de rams de flors, espelmes, fotografies i missatges de record per Saimira envoltats per un centenar de persones a més d'altres que s'han parat a la plaça Emili Vendrell per presenciar l'acte de record.

Entre altres entitats del Raval, ha convocat l'acte Metzineres, que ofereix "espais de resguard per a dones i persones de gènere no binari que usen drogues i pateixen violències", i també ha acudit l'exregidora d'Habitatge Lucía Martín.

Després del minut de silenci a la plaça, amigues de Saimira han agraït a les persones que s'han reunit allà, i han destacat que era molt estimada al barri, que era molt "presumida i juganera".

"Recordar també que el carrer ens fa vulnerables", ha destacat una d'elles, i han explicat que Saimira, una noia trans, consumia drogues i vivia al carrer, com també ha explicat la Fundació Arrels, que ha lamentat que aquest any ja han mort 21 persones sense llar a Barcelona.

Una amiga de la jove ha explicat a Europa Press que Saimira va viure en un centre de menors fins que va complir els 18 anys, i que ara anava a un centre de dia a menjar i dutxar-se, però no tenia un habitatge on dormir.

CRÍTIQUES A l'AJUNTAMENT

Durant l'acte, una altra de les amigues de Saimira ha criticat que "l'Ajuntament ja tenia quatre denúncies que la palmera estava trencada i s'havia avisat a la Guàrdia Urbana", i ha lamentat que en ser un carrer molt transitat podria haver danyat a més persones.

Aquest dijous al matí, el gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, Francesc Jiménez, ha explicat en roda de premsa que tècnics van revisar la palmera al març després de la queixa d'un veí i no van trobar "cap anomalia".

Ara el consistori ha encarregat un informe a una empresa externa per aclarir per què es va partir la palmera, pel que analitzarà tant el tronc ja talat com la copa que va caure, i la tinent d'alcalde i alcaldessa accidental, Maria Eugènia Gai, ha mostrat el compromís de l'Ajuntament per fer les millores necessàries en els protocols de prevenció una vegada coneguin les causes.