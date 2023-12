Amics i companys d'Itziar Castro s'acomiaden de l'actriu en un homenatge pòstum a Barcelona

Hi assisteixen Montero, Colau i Jenni Hermoso i acaba amb 'Girls just wanna have fun'



BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Amics i companys de l'actriu Itziar Castro, morta divendres passat als 46 anys, l'han acomiadada aquest dimecres en un homenatge pòstum al restaurant Red Fish de Barcelona, on hi han assistit unes 150 persones, entre elles l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, i la futbolista Jenni Hermoso.

Ha començat cap a les 16.30 hores conduït per les actrius Imma Sust, Maria Molins i Cristina Dilla, les tres de vermell, com a diversos dels assistents, i han explicat que aquest homenatge va ser una petició que l'actriu va deixar per escrit, i que s'ha fet al Red Fish perquè era el seu restaurant favorit.

A més dels seus pares, rebuts amb un llarg aplaudiment, també hi han assistit personalitats destacades com el dramaturg i guionista Guillem Clua, el director Frankie de Leonardis, l'actrius Àngels Gonyalons, Txe Arana, Agnès Busquets i Núria Gago, l'advocada i criminòloga Carla Vall, les presentadores Ares Teixidó i Alejandra Castelló i la cuinera Ada Parellada.

En la seva intervenció, Montero l'ha reivindicada com una persona valenta de la qual s'acomiada, ha dit, amb molta energia feminista i molt amor: "Que voli alt, Itziar", ha afegit, després del que s'ha projectat el curtmetratge 'Cites', dirigit, produït i protagonitzat per Castro.

En finalitzar l'acte, en declaracions als periodistes, ha reivindicat l'alegria, el sentit de l'humor, l'amor i el feminisme que, segons ella, caracteritzaven a Itziar Castro davant "l'onada" de misogínia, gordofòbia i LGTBIfòbia que va sofrir l'actriu, fins i tot el dia de la seva mort, ha dit.

COLAU: "NO SE LA VA RECONÈIXER PROU EN VIDA"

Colau, subjectant un exemplar d''Amb el cor per davant' escrit per Castro i publicat en 2021, ha assenyalat que va patir doblement la precarietat de la cultura per no encaixar en el model normatiu heteropatriarcal, i ha afegit: "No se la va reconèixer prou en vida, però sí som a temps de recordar-la com una gran diva i de practicar el que ella ens va ensenyar: que l'amor guanya a l'odi".

En arribar al recinte, ha declarat els periodistes que Castro "va haver de batallar contra els prejudicis, contra la discriminació, contra els discursos d'odi i, a més, enfront de tot aquest odi, va reaccionar sempre amb somriures, generositat, regalant amor, molt més del que va rebre".

JENNI HERMOSO, JULIETA SERRANO I BUENAFUENTE

En la seva intervenció, Hermoso ha destacat l'empremta que, segons ella, deixarà l'actriu, de la qual ha remarcat la seva força i que va ser qui li va ensenyar, ha dit, que la vida és bonica encara que de vegades dolgui: "La recordaré com la dona que em va fer creure que tot és possible".

En un vídeo gravat, l'actriu Julieta Serrano ha assegurat que l'admirava molt per la seva "generositat i el seu afecte", recordant-la com una persona molt tendra amb la qual havia compartit elenc en l'últim espot nadalenc del Gremi de Restauració de Barcelona, que seguidament s'ha projectat.

En un altre vídeo, el comunicador Andreu Buenafuente ha assegurat que la tristesa per la seva mort fa temps que no es percebia en la professió, en la qual "no hi ha tanta gent especial i única com Itziar", que segons ell passen com a estels fugaços.

ACTUACIONS MUSICALS, UN POEMA I UN PASTÍS

L'acte també ha comptat amb les actuacions d'Àngels Gonyalons, que ha interpretat el bolero 'El día que me quieras' de Carlos Gardel, i de la cantant Lídia Pujol, que ha fet el mateix amb 'Nada de nada' de Cecilia, mentre que Txe Arana ha interpretat el poema 'Lo aposté todo al rojo' de la pròpia Castro.

Per acomiadar l'homenatge, de gairebé dues hores, els pares de l'actriu han sortit a l'escenari i les tres conductores de l'acte han pujat un gran pastís amb bengales abans que, a ritme de 'Girls just wanna have fun' de Cyndi Lauper, els convidats apartessin les cadires cap a un costat de la sala convertint-la en una pista de ball.