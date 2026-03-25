Amic premia la revista escocesa 'Greater Govanhill'

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El jurat del Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat ha reconegut en la categoria Europa la revista escocesa 'Greater Govanhill', arrelada als barris del sud de Glasgow (Escòcia), informa aquest dimecres l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicat.
Ha valorat 'Greater Govanhill' com un model amb un "impacte clar i tangible" en la seva comunitat, especialment entre els residents i grups que sovint no reben l'atenció dels mitjans de comunicació tradicionals.
El jurat ha destacat la diversificació de les fonts d'ingressos del mitjà, que consolida un model econòmic equilibrat i sostenible capaç de reforçar la resiliència financera sense comprometre la independència editorial.
Ha reconegut el paper de la seva redacció comunitària com un espai integrat al barri, que fomenta la confiança, la participació i el vincle directe entre periodistes i el veïnat.
Així mateix, ha elogiat els tallers i les activitats participatives impulsades pel mitjà, que promouen el diàleg ciutadà i contribueixen a l'alfabetització mediàtica, la cohesió social i la conversa democràtica.
El guardó es lliurarà en un acte el 14 d'abril al Caixaforum de Barcelona, on recollirà el premi la seva editora fundadora, Rhiannon J.Davies, i ha quedat finalista de la categoria Europa el mitjà local d'Estocolm (Suècia) 'Nyhetsbyran Järva'.