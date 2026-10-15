AMIC obre les convocatòries dels seus concursos de creació audiovisual i literari adreçats als joves

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) arrenca la 5a edició del concurs audiovisual i la 19a del certamen literari, amb les inscripcions ja obertes, que s'adreça a joves d'entre 14 i 18 anys.
A través d'AMIC-Directes i AMIC-Ficcions, les dues iniciatives promouen el català com a llengua de creació i comunicació en espais vinculats als interessos de la joventut, des de la literatura fins a plataformes com Twitch i YouTube, informa AMIC en un comunicat aquest dijous.
Més de 60.000 joves han participat al llarg dels anys en altres edicions dels projectes i, en les de l'any passat, AMIC-Directes va reunir més de 870 estudiants i AMIC-Ficcions, gairebé 4.000, tant de Catalunya com de les Balears, la Comunitat Valenciana i Aragó.
La 5a edició d'AMIC-Directes convida els participants a convertir-se en creadors de continguts audiovisuals en català a través de Twitch o YouTube i els joves tenen temps fins al 16 de novembre del 2026 per registrar-s'hi i presentar els seus projectes.
La 19a edició d'AMIC-Ficcions porta el nom 'L'aventura de crear històries', en la qual els participants (que tenen temps per presentar els seus escrits fins al 28 de gener del 2027) hauran de desenvolupar una història pròpia en tres capítols, individualment o en grups de fins a tres persones.