Amenábar rep el Premi Méliès a Sitges i diu que la seva propera pel·lícula serà de misteri

Projecta una còpia restaurada de 'Tesis' 30 anys després de la seva estrena
SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El director Alejandro Amenábar ha rebut aquest diumenge el Premi Méliès Career en reconeixement a la seva trajectòria durant el Festival de Sitges, en què se celebra el 30 aniversari de 'Tesis', i ha explicat que la seva nova pel·lícula serà de misteri i que espera que "es donin les circumstàncies" per poder presentar-la al festival català.
El premi, atorgat per la Federació Internacional de Festivals Meliès (MIFF) a aquells cineastes que han tingut una contribució decisiva a l'imaginari fantàstic, ha recaigut en un director que "va canviar les regles del joc" de la ciència ficció a Espanya i va ajudar a renovar i internacionalitzar el cinema europeu, ha definit la directora de la fundació del Festival de Sitges, Mònica Garcia.
Amenábar, que ha recordat que no ha estrenat cap pel·lícula en el festival però que amb aquest ja li han donat dos premis en ell, ha agraït el premi al festival, que ha considerat que "neix de la passió i de l'entusiasme" pel gènere fantàstic i de terror.
"Us dic amb molt entusiasme també que el meu proper projecte, que em costa qualificar si és terror psicològic o suspens, és una pel·lícula de misteri i tant de bo es donin les circumstàncies perquè pugui presentar-la en aquest festival tan meravellós que teniu", ha afegit.
El MIFF ha anunciat que el Premi Méliès a millor llargmetratge europeu ha estat para 'Feels like home', de l'hongarès Gábor Holtai, i que el de millor curtmetratge ha reconegut a 'L'anciana i l'eternitat', de Marc Martínez Jordán.
'TESIS'
Després del lliurament dels Premis Méliès, Amenábar, junt amb l'actor Eduardo Noriega, han presentat una còpia restaurada de 'Tesis', en 4K i que recupera el so original de la cinta que compleix aquest any el seu 30 aniversari.
Noriega ha assegurat que hi ha hagut un "treball arqueològic" d'Amenábar amb Gabriel Gutiérrez, i ha celebrat que se celebrin els 30 anys de la pel·lícula al Festival de Sitges.
Amenábar ha afirmat que no és partidari de retocar les pel·lícules però que fa un any va detectar que la còpia del so no respon amb la barreja original de 1996: "Hem tornat a l'essència del so original i l'hem obert als nous formats".
El director ha dit que es va rodar a 25 imatges per segon, amb el que discorria un 4% més lent, i ara s'ha recuperat: "La pel·lícula dura ara 5 minuts menys però està a la velocitat original a la qual la van interpretar Ana Torrent, Eduardo Noriega i Fele Martínez".
Ha subratllat que "no hi ha res més meravellós" que tenir a més d'1.000 persones en una projecció en sala, i ha agraït la passió i entusiasme als espectadors.