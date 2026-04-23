Amelie Nothomb: "Cal exportar Sant Jordi, que arribi a tothom. Visca!"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'autora Amelie Nothomb ha expressat la il·lusió i l'honor que li produeix ser a Barcelona per celebrar Sant Jordi: "Cal exportar Sant Jordi, que arribi a tothom. Visca Sant Jordi!".
Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions a Europa Press a la parada de la Central, al carrer Consell de Cent de Barcelona, on ha assenyalat que els lectors li parlen sobre la importància dels seus llibres "en la seva vida".
"De vegades m'expliquen la seva carrera lingüística i sobre com han après francès perquè han llegit els meus llibres "és fantàstic", afegeix, i ha volgut rebatre la idea que la gent no llegeix, assenyalant les diferents cues de signatures, cosa que creu que és formidable.