Amaral actuarà a Barcelona i 15 ciutats espanyoles més amb la gira 'DOLCE VITA'

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -

El duo conformat per Eva Amaral i Juan Aguirre, Amaral, ha anunciat que actuarà a Barcelona i 15 ciutats espanyoles més amb la gira 'DOLCE VITA', les entrades de la qual ja són a la venda al seu lloc web. Així, presentarà el nou disc, amb el mateix nom, que veurà la llum el pròxim 7 de gener.

Concretament, 'DOLCE VITA' arrencarà a Bilbao el 10 de maig i recalarà després a Saragossa, Pamplona, València, Alacant, Barcelona, Múrcia, Còrdova, Granada, Badajoz, Madrid, Santander, Chiclana, Marbella, Sevilla i Albacete.

Tot i que el nou àlbum estava pensat per sortir abans que acabés el 2024, Amaral s'ha vist obligada a posposar-ne la sortida per raons personals, tot i que ja ha anat publicant alguns avançaments com 'Rompehielos', 'No lo entiendo', 'Ahí estás', 'Libre' o 'Los demonios del fuego'.